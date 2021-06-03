Объехал мир: 83-летний мужчина тратил по 1 доллару в день всю жизнь [ Редактировать ]
83-летний житель Франции Андре Брюжиру объехал все страны мира с 1955 по 2005 год, тратя по доллару в день в течение жизни. Видеоинтервью с путешественником опубликовало местное онлайн-издание Brut, пишет rusjev.net.
Пенсионер рассказал, что начал свой маршрут, когда ему было 17 лет, бросив работу и впервые отправившись в Шотландию. Он отметил, что тогда испытывал финансовые трудности, поэтому взял за правило тратить не больше одного доллара ежедневно.
Брюжиру перемещался по миру автостопом, не останавливался в отелях и отказывался от ресторанов. Так, к пенсии турист побывал в 251 стране и преодолел автостопом почти 400 тысяч километров.
"Что меня интересовало в поездках? Человеческая душа. Во время путешествий у меня было много вопросов к людям из разных стран, я хотел увидеть мир их глазами, и мне это удалось", - рассказал путешественник.
Мужчина отметил, что тогда у него не было технических возможностей, которые сейчас доступны современным туристам.
"Только бумажная карта и компас, а еще - умение общаться с людьми вживую, задавать вопросы и быть вежливым", - вспоминает Брюжиру.
Ранее мы писали о том, что студент отправил себя посылкой из Австралии в Британию. Путешествие закончилось больницей и допросом от агентов ЦРУ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Спустя почти 9 месяцев перерыва в Париже откроют Эйфелевау башню
В четверг, 3 июня, "Интер" объявил о назначении главного тренера
Стресс разрушительно влияет на весь организм, поэтому после него желательно как можно скорее прийти в норму
На видео изображено, как мастер специальным аппаратом убирает надпись над бровью мужчины
Производители пластиковой одноразовой посуды предупреждают, что использовать ее необходимо только в крайних случаях