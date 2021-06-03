83-летний житель Франции Андре Брюжиру объехал все страны мира с 1955 по 2005 год, тратя по доллару в день в течение жизни. Видеоинтервью с путешественником опубликовало местное онлайн-издание Brut, пишет rusjev.net.

Пенсионер рассказал, что начал свой маршрут, когда ему было 17 лет, бросив работу и впервые отправившись в Шотландию. Он отметил, что тогда испытывал финансовые трудности, поэтому взял за правило тратить не больше одного доллара ежедневно.

Брюжиру перемещался по миру автостопом, не останавливался в отелях и отказывался от ресторанов. Так, к пенсии турист побывал в 251 стране и преодолел автостопом почти 400 тысяч километров.

"Что меня интересовало в поездках? Человеческая душа. Во время путешествий у меня было много вопросов к людям из разных стран, я хотел увидеть мир их глазами, и мне это удалось", - рассказал путешественник.

Мужчина отметил, что тогда у него не было технических возможностей, которые сейчас доступны современным туристам.

"Только бумажная карта и компас, а еще - умение общаться с людьми вживую, задавать вопросы и быть вежливым", - вспоминает Брюжиру.

Ранее мы писали о том, что студент отправил себя посылкой из Австралии в Британию. Путешествие закончилось больницей и допросом от агентов ЦРУ.

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