Нацслужба здравоохранения получила крупный судебный иск от "Укрзализныци" [ Редактировать ]
Компания "Укрзализныця" подала в суд на Национальную службу здравоохранения Украины за задолженность по выплатам по ковид-пакету. Сейчас долг составляет 19 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Средства должны были пойти на оплату оказания услуг медицинскими учреждениями Украины за март, апрель и май 2021 года.
АО "Укрзализныця" за свой счет осуществила модернизацию отделений для приема больных, не получив ни копейки из ковидного фонда.
Отмечается, что с ноября 2020 года в больницах, которые принадлежат "Укрзализныце", лечение от коронавирусной инфекции прошли 2428 инфицированных граждан.
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Кроме того, ПЦР-анализ переболевшего коронавирусом человека может быть позитивным в течении месяца после победы над инфекцией. Новый анализ ПЦР является настолько чувствительным и способным выявлять наличие в организме остатков COVID-19 в крови выздоровевшего.
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