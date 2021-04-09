Для более эффективной борьбы с инфекцией был добавлен тоцилизумаб/ фото: РБК

В Министерстве здравоохранения Украины обновили официальный протокол лечения коронавирусной инфекции. Об этом заявила заместитель главы ведомства Ирина Садовяк.

По ее словам, новые изменения были утверждены согласно приказу №638. Для того, чтобы бороться с инфекцией был добавлен тоцилизумаб.

Отмечается, что был изменен режим дозирования препарата для тяжелого и критического течения болезни. Так, теперь рекомендуемая доза составляет 8 мг на 1 кг веса однократно вместо 2 двукратных введений по 400 мг. К тому же обновили рекомендации по проведению антибактериальной терапии сопутствующих инфекций.

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Кроме того, Киевсовет передумал самостоятельно закупать вакцину от коронавируса. Это опровергла замглавы КГГА Анна Старостенко, однако не смогла объяснить, почему Киев до сих пор не подписал ни одного контракта на закупку вакцин.

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