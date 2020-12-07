ПЦР-анализ переболевшего коронавирусом человека может быть позитивным в течении месяца после победы над инфекцией. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, человек выздоровеет после 10 дней болезни и отсутствия любых симптомов.

Я уже два месяца говорю, что не надо делать второй тест. Если человек болеет 10 дней от начала симптомов, после десятого дня, если в течение трех дней подряд нет никаких клинических проявлений, этот человек является выздоровевшим. Ему закрывают больничный именно по такому стандарту.

Отмечается, что новый анализ ПЦР является настолько чувствительным и способным выявлять наличие в организме остатков COVID-19 в крови выздоровевшего, при том, что он не способен распространять заражать других людей.

Ранее мы писали, что Киев активно готовится принять вакцину от коронавируса. Столица начала работу с логистикой схемой.

Напомним, коронавирусная инфекция поддается лечению существующими препаратами. Инфекция начинает патологический процесс по изменению клеток хозяина в течении первого часа после заражения.

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