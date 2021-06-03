Провальні іспити: студенти Закарпаття підробляли документи заради оцінок [ Редактировать ]
Провалений іспит з... чесності! На Закарпатті студенти провернули аферу: підробляли документи заради оцінок.
За гроші відряджали складати підсумковий екзамен замість себе інших людей. І задля цього вклеювали їхні фото у свої паспорти! І найгірше, що всі ці студенти - майбутні медики-стоматологи.
У схемі брали участь двадцятеро людей. Та у ВИШі їх викрили і здали поліції. Там уже відкрили кримінальне провадження за підробку документів. Тепер їм загрожує до 5 років ув'язнення.
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