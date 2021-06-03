Агентство авіабезпеки ЄС заборонило польоти у повітряному просторі Білорусі [ Редактировать ]
Агентство авіабезпеки ЄС заборонило літати в повітряному просторі Білорусі, а 21 червня в ЄС мають офіційно оголосити про санкції щодо Білорусі через затримання опозиціонера Романа Протасевича. Доти - затвердять перелік фізичних та юридичних осіб, які потраплять до чорного списку.
Перший пакет обмежень, за даними видання Bloomberg, почне діяти вже цієї п'ятниці.
Нагадаємо, колишнього головного редактора опозиційного ресурсу "НЄХТА" Романа Протасевича заарештували після вимушеної посадки літака Ryanair у Мінську 23 травня. Опозиціонера звинувачують у тероризмі. І за санкціями цієї статті в Білорусі йому загрожує смертна кара.
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