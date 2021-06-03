Чому в Україні навіть резонансні злочини проти дітей залишаються без покарання? Справа Кирила Тлявова з Переяслава-Хмельницького або Дениса Чаленка з Прилук. Коли у них поставлять крапку? Чому за злочини проти дітей у нас - занадто м'яка кара? І скільки малюків стали маленькими жертвами дорослих злочинців?

З тими, хто може змінити ситуацію, поговоримо у спеціальному проєкті "Подробиць" ток-шоу "Мир чи війна" на НТН цієї п'ятниці, о 21:30. Не пропустіть.