Чому в Україні залишаються без покарання резонансні злочини проти дітей [ Редактировать ]
Чому в Україні навіть резонансні злочини проти дітей залишаються без покарання? Справа Кирила Тлявова з Переяслава-Хмельницького або Дениса Чаленка з Прилук. Коли у них поставлять крапку? Чому за злочини проти дітей у нас - занадто м'яка кара? І скільки малюків стали маленькими жертвами дорослих злочинців?
З тими, хто може змінити ситуацію, поговоримо у спеціальному проєкті "Подробиць" ток-шоу "Мир чи війна" на НТН цієї п'ятниці, о 21:30. Не пропустіть.
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