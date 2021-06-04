Портрет Далай-Лами французького вуличного художника виставлять на аукціон. Роботу "Космічного загарбника" (так себе називає митець) наразі оцінюють у 300-400 тисяч євро. Торги розпочнуться вже завтра в Парижі.

Портрет Далай-Лами складається зі 225 кубиків. На створення полотна автора надихнула подорож до Непалу. Художник досі не розкриває свого справжнього імені, та у Франції його мозаїки шалено популярні. Торік інтерпретацію "Мона Лізи" придбали на аукціоні майже за пів мільйона євро.