Португалию накрыл мощный снегопад (видео) [ Редактировать ]
Португалия оказалась под потоком холодного полярного воздуха, из-за чего в стране сильно ухудшилась погода: температура примерно на 12 градусов ниже среднесезонной, также начались майские метели.
Об этом сообщает Meteoprog со ссылкой на Еlectroverse.
По всей Португалии, на больших высотах, были зафиксированы значительные скопления снега, особенно над Серра-да-Эштрела, где было объявлено предупреждение о зимней погоде.
Такая картина наблюдалась вчера на вершине горы Торре (1993 м), расположенной в центральной Португалии. По словам местных властей, доступ на гору теперь "перекрыт".
Снег в конце сезона действительно вышел за пределы Серра-да-Эштрела и покрыл также регионы Жереш.
Ларук, Маран и Монтейру - другие районы, пострадавшие от небывалых майских снегопадов.
Муниципалитет Вила-Пука-де-Агиар даже опубликовал твит, который призывает людей оставаться дома из-за невероятно редкого количества снега, который уничтожает урожай.
Ранее мы писали о том, что в Сахаре выпал снег. Впервые за последние 40 лет температура воздуха в пустыне упала до -2 градусов.
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