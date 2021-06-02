В среду, 2 июня, в Карпатах идет мокрый снег. Такая погода продолжается уже третий день. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -2 градуса.

В горах сегодня облачно, ветер восточный 10-12 м/с.

В ближайшее время рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье.

Ранее сообщалось, что синоптик спрогнозировал опасную погоду на лето.

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