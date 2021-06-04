Социальная сеть Clubhouse, которая совсем недавно была на пике популярности, до сих пор остается доступной не для всех. Чтобы попасть в число пользователей, необходимо получить приглашение от кого-то из участников сервиса, пишет svidok.online.

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Недавно Clubhouse запустил версию своего приложения для операционной системы Android. Теперь компания отчитывается о двух миллионах пользователей и намекает на завершение системы инвайтов.

Сейчас у платформы в целом около 12 миллионов пользователей: 10 миллионов приходится на iOS и около двух миллионов - на Android. Причем в последнем случае количество пользователей выросло вдвое всего за неделю.

Отмечается, что Clubhouse избавится системы приглашений уже этим летом. При этом точная дата не уточняется. Также пока неизвестно, каким образом после отмены инвайтов в соцсеть смогут попасть новые пользователи.

Ранее мы писали о том, что хакеры слили в сеть данные более миллиона пользователей Clubhouse. Среди выложенных в сеть личных данных - имена, фамилии, ссылки на фотографии пользователей, а также информация об аккаунтах пользователей в других социальных сетях.

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