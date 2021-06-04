Поспішали на виклик: у Запоріжжі карета "швидкої" протаранила дві автівки [ Редактировать ]
У Запоріжжі "швидка" протаранила дві автівки. Лікарі квапилися на виклик і, за словами поліцейських, перетинали перехрестя на "червоне" світло з проблисковими маячками й звуковим сигналом. Водій "Мазди", який рухався на свій "зелений", не надав переваги "швидкій" допомозі.
Після удару, обидва автомобілі зачепили ще один легковик, а той - ударом відкинуло на тротуар. Ніхто з пішоходів не постраждав. А от водія "швидкої", фельдшера й медсестру з травмами різного ступеня тяжкості шпиталювали.
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