Медик проти облради. У Луцьку триває судова тяганина щодо звільнення гендиректора Волинської обласної дитячої лікарні Сергія Ляшенка. Напередодні відбулося чергове засідання в апеляційній інстанції. Колегія суддів визнала, що медика торік у серпні звільнили незаконно, але на посаді його не поновили. Чому?

У Волинському апеляційному суді вкотре слухають справу екс-очільника Волинської обласної дитячої лікарні. Сергія Ляшенка звільнили торік у серпні. Та ще й досі лікар у судах намагається довести, що зробили це незаконно.

Сергій Сафулько, адвокат Сергія Ляшенка:

Наша основна теза полягає у тому, що 5 серпня 2020 року звільняючи Ляшенка голова Волинської обласної ради вийшла за межі своєї компетенції і звільнила його незаконно.

Представники облради вже вдруге хочуть скасувати рішення суду про поновлення Ляшенка на посаді. В березні їм це не вдалося, цей самий суд закрив провадження. А вже 20-го травня розгляд справи поновили. Досі колегія суддів брала перерву, рекомендувала сторонам укласти мирову. Та чиновники знову потягли лікаря до суду. у справі нарешті ухвалили рішення - звільнення Ляшенка визнали незаконним, та попри це у залі суду його знову позбавили посади.

Оксана Здрилюк, головуюча суддя:

Визнати незаконним і скасувати розпорядження голови Волинської обласної ради номер 195 від 5 серпня 2020 про звільнення Ляшенка Сергія Васильовича з посади генерального директора. Визначити Ляшенко Сергія Васильовича звільненим за пунктом першим статі 40 КЗпП України з 30 вересня 2020 року.

Таким рішенням медик приголомшений. Каже, не очікував, що його звільнятимуть просто в судовій залі.

Сергій Ляшенко, позивач, колишній очільник Волинської обласної дитячої лікарні:

До сіх про я не розумію чи це була реорганізацію чи це була ліквідація дитячої лікарні. Якби не було правонаступника, я б тоді зрозумів що моя посада реорганізувалася і я, грубо кажучи, вивільнений з цієї посади.

Сергій Сафулько, адвокат Сергія Ляшенка:

Суд підтвердив, що Ляшенко прав. Він не допускав порушення трудової дисципліни його звільнили незаконно, але внаслідок махінаторських дій колишньої обласної ради було незаконно здійснено таку реорганізацію що і було метою волинської обласної ради - не допустити до роботи.

Сам лікар своє звільнення називає нічим іншим, як помстою обласних чиновників. Каже - дитячу лікарню, яку він очолював впродовж чотирьох років, вони умисно приєднали до перинатального центру, щоб позбавити його посади.

Олена Сидун, адвокатка Волинської обласної ради:

Пана Ляшенка не поновлюють на роботі, Незаконне розпорядження, однак його звільнено з 30 вересня 20 року рішення с першої інстанції скасовано частково.

Сергій Ляшенко, позивач, колишній очільник Волинської обласної дитячої лікарні:

Якщо я зробив порушення, мене наказали - я згідний понести. Але якщо не було ніякого порушення з моєї сторони - я не збираюся зупинятися, я буду йти до кінця і за справедливе рішення.

Лікар та його адвокат здаватися не збираються. Кажуть, підуть до Верховного суду.