На Волині медик відстоює у суді право на роботу [ Редактировать ]
Медик проти облради. У Луцьку триває судова тяганина щодо звільнення гендиректора Волинської обласної дитячої лікарні Сергія Ляшенка. Напередодні відбулося чергове засідання в апеляційній інстанції. Колегія суддів визнала, що медика торік у серпні звільнили незаконно, але на посаді його не поновили. Чому?
У Волинському апеляційному суді вкотре слухають справу екс-очільника Волинської обласної дитячої лікарні. Сергія Ляшенка звільнили торік у серпні. Та ще й досі лікар у судах намагається довести, що зробили це незаконно.
Сергій Сафулько, адвокат Сергія Ляшенка:
Наша основна теза полягає у тому, що 5 серпня 2020 року звільняючи Ляшенка голова Волинської обласної ради вийшла за межі своєї компетенції і звільнила його незаконно.
Представники облради вже вдруге хочуть скасувати рішення суду про поновлення Ляшенка на посаді. В березні їм це не вдалося, цей самий суд закрив провадження. А вже 20-го травня розгляд справи поновили. Досі колегія суддів брала перерву, рекомендувала сторонам укласти мирову. Та чиновники знову потягли лікаря до суду. у справі нарешті ухвалили рішення - звільнення Ляшенка визнали незаконним, та попри це у залі суду його знову позбавили посади.
Оксана Здрилюк, головуюча суддя:
Визнати незаконним і скасувати розпорядження голови Волинської обласної ради номер 195 від 5 серпня 2020 про звільнення Ляшенка Сергія Васильовича з посади генерального директора. Визначити Ляшенко Сергія Васильовича звільненим за пунктом першим статі 40 КЗпП України з 30 вересня 2020 року.
Таким рішенням медик приголомшений. Каже, не очікував, що його звільнятимуть просто в судовій залі.
Сергій Ляшенко, позивач, колишній очільник Волинської обласної дитячої лікарні:
До сіх про я не розумію чи це була реорганізацію чи це була ліквідація дитячої лікарні. Якби не було правонаступника, я б тоді зрозумів що моя посада реорганізувалася і я, грубо кажучи, вивільнений з цієї посади.
Сергій Сафулько, адвокат Сергія Ляшенка:
Суд підтвердив, що Ляшенко прав. Він не допускав порушення трудової дисципліни його звільнили незаконно, але внаслідок махінаторських дій колишньої обласної ради було незаконно здійснено таку реорганізацію що і було метою волинської обласної ради - не допустити до роботи.
Сам лікар своє звільнення називає нічим іншим, як помстою обласних чиновників. Каже - дитячу лікарню, яку він очолював впродовж чотирьох років, вони умисно приєднали до перинатального центру, щоб позбавити його посади.
Олена Сидун, адвокатка Волинської обласної ради:
Пана Ляшенка не поновлюють на роботі, Незаконне розпорядження, однак його звільнено з 30 вересня 20 року рішення с першої інстанції скасовано частково.
Сергій Ляшенко, позивач, колишній очільник Волинської обласної дитячої лікарні:
Якщо я зробив порушення, мене наказали - я згідний понести. Але якщо не було ніякого порушення з моєї сторони - я не збираюся зупинятися, я буду йти до кінця і за справедливе рішення.
Лікар та його адвокат здаватися не збираються. Кажуть, підуть до Верховного суду.
по теме
Медика звільнили незаконно, але на посаді його не поновили, натомість у судовій залі одразу знову позбавили роботи - як таке могло статися?
У закладі вже почали звільняти медиків - куди звертатися людям у разі хвороби, якщо лікарню таки закриють?
Питання боротьби з пандемією коронавірусу - не лише в повноваженнях профільного міністерства, - переконані в опозиції
Головна проблема - кадровий дефіцит! Зарплата лікаря без "ковідних" доплат, які іноді затримують, - не більше десяти тисяч гривень, а медсестра має вдвічі менше, - тож персонал масово звільняється
Ексочільник Волинської обласної дитячої лікарні Сергій Ляшенко ще торік у серпні позбувся посади. Медик упевнений: звільнили його незаконно. Це уже він довів у Луцькому міськрайонному суді