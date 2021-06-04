Франція збирається вакцинувати проти Ковіду підлітків від 12 до 18 років. Їх усіх щеплять вакциною Pfizer - це наразі єдиний препарат, який схвалили в ЄС для неповнолітніх. Де у світі вже імунізують дітей і чому не всі підтримують цю ідею?

Програма вакцинації у Франції нарешті набирає обертів. Одну дозу захисту від коронавірусу вже отримали 50% дорослого населення країни. Зараз щеплення може отримати кожен охочий, кому виповнилося 18 років.

Томас Бертран-Фуре, 19-річний француз:

Спочатку мені було страшно приходити, але я розумію, наскільки важливо вакцинуватися. Тому я тут, і сподіваюся, що ситуація з коронавірусом покращиться.

А вже з середини червня в центрах імунізації готуються приймати всіх підлітків віком від 12 років. Франція вирішила не зволікати з вакцинацією дітей. Тут нарешті почали оговтуватися від третьої хвилі коронавірусу. Тож уряд поспішає максимально імунізувати населення, щоб уповільнити поширення нових мутацій.

Олів'є Веран, міністр охорони здоров'я Франції:

Це дозволить нам рухатися на шляху до колективного імунітету. І ми сподіваємося, що дасть змогу уникнути закриття та самоізоляції цілих класів на початку навчального року. А також захистить тінейджерів, які є переносниками хвороби. У боротьбі проти коронавірусу необхідно щепити молодь.

Вакцинація підлітків буде абсолютно добровільною. І лише за згоди батьків. Наразі лише одним препаратом. Поки що тільки Біонтех/Пфайзер отримав схвалення Євросоюзу для щеплення дітей. Франція буде не першою у світі, де імунізуватимуть дванадцятирічок.

У Канаді та США це роблять із початку травня. Цього тижня до них долучилися Арабські Емірати, Італія та Румунія. Хоча дискусія щодо доцільності вакцинації дітей у наукових колах ще триває.

Сум'я Свамінатан, головний науковий співробітник ВООЗ:

Найбільше мене непокоїть несправедливість у світі. У деяких країнах уже вакцинували доросле населення і переходять до дітей, а в інших навіть медичні працівники не отримали першої дози. Це морально та етично неправильно. І це питання потрібно вирішувати.

У ВООЗ закликають не квапитися з вакцинацією дітей. Краще поділитися цими дозами із біднішими країнами. Тим паче що підлітки набагато легше переносять хворобу. Але з іншого боку, через безсимптомний перебіг Ковіду тінейджери розносять інфекцію далі.

У Великій Британії поки що не ухвалили рішення щодо вакцинації підлітків. Але дуже ймовірно, що тут застосують такий самий підхід, як з грипом. Щороку дітей від 2 до 12 років щеплюють не так для їхньої безпеки, як для того, щоб захистити бабусь та дідусів.