COVID-19 в Україні: за добу вакцинували 61 тисячу українців [ Редактировать ]
На коронавірусному фронті майже без змін. Більш як дві тисячі інфікувань за добу. Побороли хворобу понад вісім тисяч. Госпіталізовано близько тисячі хворих. Від ускладнень померли 95 пацієнтів.
Найбільше нових заражень у Києві, Запоріжжі, на Дніпропетровщині та Рівненщині. Вакцинували за минулу добу 61 тисячу українців. Загалом від початку кампанії - щепилися понад мільйон 200 тисяч українців.
по теме
Найбільше нових заражень у Київській, Запорізькій, Дніпропетровські та Львівській областях та в столиці. Від початку вакцинальної кампанії - понад мільйон 150 тисяч українців щепилися проти Ковіду
Одужали приблизно дев'ять тисяч людей. Ушпиталили понад тисячу. Від ускладнень померли 158 хворих
Найбільше інфікувань у столиці, а також у Харківській, Запорізькій та Донецькій областях. Укол проти ковіду напередодні отримали 18 тисяч українців
Найбільше позитивних тестів у Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Харківській областях та у столиці
Всім жителям найпопулярніших курортів - Хургади і Шарм-ель-Шейха - зроблять протиковідне щеплення