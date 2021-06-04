Загалом від початку кампанії щепилися понад мільйон 200 тисяч українців

На коронавірусному фронті майже без змін. Більш як дві тисячі інфікувань за добу. Побороли хворобу понад вісім тисяч. Госпіталізовано близько тисячі хворих. Від ускладнень померли 95 пацієнтів.

Найбільше нових заражень у Києві, Запоріжжі, на Дніпропетровщині та Рівненщині. Вакцинували за минулу добу 61 тисячу українців. Загалом від початку кампанії - щепилися понад мільйон 200 тисяч українців.