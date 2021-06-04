В пятницу вечером, 5 июня, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" народный депутат Украины 7-8 созыва Сергей Каплин рассказал, почему дела в Украине расследуют по несколько лет.

Для кого-то является вопросом или загадкой, почему ми получаем нерасследованные дела или расследуем их по несколько лет? Очевидно, что сопротивление системы. И есть ли такое сопротивление системы по отношению к детям и преступлениям, конечно есть. Если клановость в системе правоохранительных органов, кооперация усилий между судьями, прокурорами, полицейскими, безусловно есть.

"Является ли это мощным, сильным, обеспеченным спудом, безусловно. Они вместе прикрывают один другого за преступления по отношению к детям, а потом вместе "крышуют" торговлю этими же детьми, проституцию, торговлю органами. наркоторговлю, незаконный импорт/экспорт и т.д. Это все есть. На самых слабых всегда проверяется система - дети. Это самое слабое звено в большой государственной социальной сети", - добавил он.

В чем же суть основных проблем? Отсутствие судебной реформы и этики, судебной культуры и истории. Демонтаж государства, который прошел 20 лет, коммерциализировалась МВД, прокуратура, судебная система.

"Что в этой ситуации необходимо делать? Это комплекс дел. Начиная с судебной реформы, заканчивая реформой парламента, органов госвласти, избирательным законом и т.д. И тогда на самых слабых мы увидим результат", - сказал он.

Мы находимся на 164 месте из 190 в рейтинге защищенности детей. Причина - внутренние политические и социальные проблемы в нашей стране.

"Это только начала. Завтра эти дети столкнутся с более серьезными вызовами - это отсутствие качественного образования, работы, полная деградация и дезориентация образование, отсутствие рынка труда. И те, юноши, которые сегодня начали работать, чтобы заработать достойную пенсию, будут вынужденны ее покупать", - скзаал он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.