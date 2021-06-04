У п'ятницю ввечері 4 липня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат України 7-8 скликання Сергій Каплін розповів, чому в Україні потрібен протест, аби чогось добитися та до когось достукатися.

Тут є вина і суспільства. Це важлива тема. Вона тестує рівень зрілості демократії, держави, її інституційну самодостатність. Згадайте в Радінці історію. Коли мені прийшлося, щоб підняти питання на резонансний рівень, разом із невеликою кількістю людей війти в Радінки, і пройти протягом кількох тижнів з ними до Києва, тоді до міністра Захарченка, 800 км, з ними жити у кюветах, оселях по дорозі. І тільки, коли ми пройшли за кілька днів сотні кілометрів, тільки тоді привернули увагу Захарченка, який прийняв тоді громаду цього села, які донесли до нього правду.

"Хочу наголосити, це дуже системна проблема. Коли ображають жінок - повстає громада, коли ображають дітей - на захист повстає громада, коли ображають самих незахищених - повстає громада", - додав він.

Тоді ми бачимо, що власне відбувається в системі. Ми без вирішення кардинального цієї проблеми, без судової реформи, перезавантаження влади, зупинення цих режимів, налагодження системи роботи - не врятуємо ситуацію.

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