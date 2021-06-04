"МИР чи ВІЙНА", повний випуск за 4 червня 2021 року [ Редактировать ]
Фільм жахів, який відбувається в реальності. Злочини проти дітей. Чому в Україні зростає їхня кількість? Чому винні в цих ганебних злочинах не загратовані? І як захистити дітей від дорослих? Про це сьогодні говоритимуть у спецпроекті редакції "Подробиць" - ток-шоу "Мир чи війна" на телеканалі НТН.
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