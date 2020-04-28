Закарпатье потрясло подземными толчками [ Редактировать ]
В районе Ужгорода произошло землетрясение магнитудой 2,7 балла по шкале Рихтера.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
По их словам, подземные толчки происходили на глубине до 3 километров.
"Источник землетрясения находился в районе города Ужгород Закарпатской области на глубине 3 км. Землетрясение могут чувствовать люди внутри помещений, особенно на верхних этажах", - отмечается в сообщении.
Фото: Корреспондент
Ранее мы писали, что в Новой Гвинее произошло землетрясение, мощностью 5,4 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки наблюдались на глубине 10 км.
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