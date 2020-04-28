В районе Ужгорода произошло землетрясение магнитудой 2,7 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

По их словам, подземные толчки происходили на глубине до 3 километров.

"Источник землетрясения находился в районе города Ужгород Закарпатской области на глубине 3 км. Землетрясение могут чувствовать люди внутри помещений, особенно на верхних этажах", - отмечается в сообщении.

Фото: Корреспондент

Ранее мы писали, что в Новой Гвинее произошло землетрясение, мощностью 5,4 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки наблюдались на глубине 10 км.