Літній туристичний сезон розпочався... Тести на ковід, довідки про наявність антитіл... вакцинація... впровадження спеціальних паспортів щеплення - такі нові реалії світового туризму. Пандемія коронавірусу внесла і тут свої корективи. Однак, подорожі ніхто не відміняв. Які країни вже готові приймати в себе українських туристів, на яких умовах та які країни вже збираються впроваджувати паспорти вакцинації?

Людмила, щойно повернулася з сонячної Болгарії - показує нам фото з відпочинку. Розповідає, через пандемію коронавірусу майже рік нікуди не подорожувала. Для початку туристичного сезону, обрала саме Болгарію - бо вона близько.

Людмила, відпочивала в Болгарії:

Дуже багато таких позитивних емоцій. Я досить довго шукала варіанти куди мені можна полетіти, знайшла ті країни, які зараз доступні, відкриті для українців, все ж таки я хвилювалася і писала і в посольства і на різні сайти, які продають туристичні путівки.

Подорож Людмили вдалася, хоча дівчина і хвилювалася. Щоб перетнути Болгарський кордон - зробила ПЛР-тест за 72 години до вильоту.

Людмила, відпочивала в Болгарії:

Дуже страшно було летіти, тому що я думала, що можуть або скасувати рейс, або якісь непередбачені довідки ще потрібно будуть. Але все нормально, я здала в Україні тест, прилетіла в Болгарію і перевіряли звісно ж. По поверненню в Україну я установила додаток "Дія" в аеропорту і наступного дня вранці я здала тест.

Ми розповіли про Болгарію, яка відкрита для українців. А які ще країни готові бачити наших туристів і за яких умов? Туристичні експерти розповідають, зараз багато українців готові пакувати валізи і їхати на відпочинок за кордон.

Олена Бальме, туристична експертка:

Зараз у нас такий дійсно такий початок сезону, у нас багато бронюється турів за кордон. І в основному червень-липень і серпень - це такі найгарячіші місяці для бронювання. Тому люди подорожують зараз в основному сім'ями. Найпопулярніші направлення зараз залишаються Туреччина, Єгипет, також уже відкрита Чорногорія, Албанія, Греція, Кіпр і Туніс. Топові залишаються країни, які мають all inclusive.

Туристична - Мекка для мільйонів туристів у світі, Греція вже запустила прямі авіарейси. Також в топі популярності влітку залишаються два східні напрямки - Туреччина та Єгипет. Туристів приваблюють демократичні ціни та опція "все включено".

Олена Бальме, туристичний експерт:

Найпопулярніше, звичайно, на першому місці у нас Туреччина по бронюванню, особливо в червні - тому що країна робить якісь спеціальні знижки, якісь спеціальні пропозиції для наших туристів. То червень, якщо його зрівнювати з липнем і серпнем, за ціною буде набагато приємніше для відпочинку. На другому місці - Єгипет. Акції, також продовжуються, є гарячі тури, але жарче - тому люди не так його зараз обирають. І потім дуже яскраво по бронюванням іде Чорногорія.

Які ж умови для подорожувальників? Для тих туристів, які не хочуть мати зайвий клопіт та витрати на тести, можуть обрати лише дві країни, які цього не вимагають - Чорногорію та Албанію. Всі інші напрямки - будь ласка, на перевірку.

Отже, Греція, Кіпр, Хорватія, Болгарія та Грузія - пред'являємо сертифікат з негативним ПЛ -тестом, зробленим за 72 години до в'їзду. Так само Туреччина, Єгипет та Туніс.

Цікаво, що в Грецію та Туреччину ПЛР-тест можна замінити на довідку про вакцинацію чи антитіла після ковіду.

Виявляється, ще одним популярним напрямком у українців стали екзотичні Мальдіви. Ціни тут стартують від 2 тисяч доларів на людину. Щоб полетіти на острови теж достатньо ПЛР-тесту.

А після повернення на батьківщину всім нашим туристам треба відразу здати повторний тест на ковід і завантажити у додаток "Дій вдома", або доведеться пройти двотижневий карантин.

Що стосується інших європейських країн - вони поки що закриті для українських туристів. Але з 1 липня в Євросоюзі мають запрацювати паспорти вакцинації. І у Шенгенську зону дозволять в'їзд вакцинованим мандрівникам з усього світу. Це те, що країни-члени уже погодили. Щоправда, гарантувати, що свої кордони відкриють усі без винятку держави Євросоюзу, ніхто не може.

Ерік Мамер, речник Єврокомісії:

Єврокомісія робить усе можливе аби досягти максимальної узгодженості. І ми це довели у своїх рекомендаціях та регламентах щодо подорожей. Але, звісно, ми говоримо про речі, які залежать уже від країн-членів. Ми їх закликаємо дотримуватись рекомендацій, які вони самі погодили, - проте це вже їхня зона відповідальності.

Країни-члени самі вирішують яким вакцинам довіряти. Так, Греція, приймає вакцинованих і російським "Спутніком", який досі не затверджений у ЄС. І китайською "Синовак", якою щеплять українців.

Тестувати паспорти вакцинації в дії уже розпочали сім країн-членів ЄС: Греція Польща, Німеччина, Хорватія, Болгарія, Чехія і Данія. Проте запрацювала система насамперед для мешканців Євросоюзу. Для імунізованих українців відкрили кордони лише Греція, Хорватія та Болгарія. Решта, схоже, чекають офіційної дати запуску ковід-паспортів - з 1 липня.

Очікується що на цю ж дату паспорти вакцинації зможуть оформити і українці, які зробили дві дози щеплення.