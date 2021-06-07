Китайці захищаються вантажівками від слонів-мандрівників [ Редактировать ]
Череда диких слонів продовжує свою мандрівку півднем Китаю. Нині 15 лісових велетів прибули до околиць восьми мільйонного міста Куньмін.
Тварини здолали майже 500 кілометрів від своєї домівки у національному заповіднику. Дорогою зчинили переляк та хаос у населених пунктах та сільгоспугіддях.
Щоби не пропустити слонів до густонаселених районів, місцева влада мобілізує водіїв вантажівок, які блокують прохід гігантам.
по теме
Стадо, насчитывающее не менее 15 слонов, покинуло территорию заповедника в юго-западной китайской провинции Юньнань
В пятницу, 4 июня, в Китае, в провинции Ганьсу, поезд наехал на рабочих железной дороги
Вони гризуть просто все: плоди, техніку, брезенти і навіть електродроти
Про відсутність 6-річного Сашка батьки повідомили ще пізно ввечері у суботу - на пошук вийшли поліцейські, нацгвардійці, кінологи та місцеві жителі
Лише за останній тиждень клишоногі встигли відзначитися вже кілька разів та наробити чималої шкоди - що змушує диких звірів так близько підходити до людських осель і як вберегтися від зустрічі з ними?