Череда диких слонів продовжує свою мандрівку півднем Китаю. Нині 15 лісових велетів прибули до околиць восьми мільйонного міста Куньмін.

Тварини здолали майже 500 кілометрів від своєї домівки у національному заповіднику. Дорогою зчинили переляк та хаос у населених пунктах та сільгоспугіддях.

Щоби не пропустити слонів до густонаселених районів, місцева влада мобілізує водіїв вантажівок, які блокують прохід гігантам.