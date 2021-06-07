Суд у справі MH17 перейшов до слухань "по суті". Прокурори викликатимуть свідків та представлятимуть докази. Засідання відбувається у Нідерландах, адже дві третини загиблих у катастрофі громадяни цієї країни. Їхні родичі також виступлять у суді. Більше подробиць в Олени Абрамович.

На представлення матеріалів пов'язаних зі збиттям пасажирського боїнга MH-17 нідерландським прокурорам знадобилося більше ніж рік. І тепер суд нарешті взявся за головну роботу - розгляд справи. Без жодного обвинуваченого на лаві підсудних.

Хендрік Стейнхаюс, головуючий суддя у процесі:

Підозрювані Гіркін, Дубінський та Харченко не з'явилися у суді. Їм було повідомлено про це слухання. Справи проти цих трьох підозрюваних продовжуються заочно. Це одночасне, але не спільне слухання кримінальної справи проти чотирьох підозрюваних.

Четвертий - Олег Пулатов, направив до суду команду адвокатів. Через них, зокрема, початок слухань і розпочався пізніше. Адвокати намагалися просунути на розгляд інші версії збиття літака або ж довести імунітет обвинуваченого як комбата. Суд усі зауваження відкинув і взявся за версію, представлену обвинуваченням.

Хендрік Стейнхаюс, головуючий суддя у процесі:

На засіданні обговорюватимуться три ключові питання, однакові для усіх чотирьох підозрюваних: Чи був літак рейсу MH17 збитий ракетою із зенітно-ракетного комплексу "Бук", чи була ракета запущена із агропромислового поля неподалік Первомайського, чи відігравали підозрювані роль у запуску ракети.

Відповідь на ці питання для більшості мешканців Нідерландів очевидна.

Слушай меня, сейчас тебе крот притянет бук-М, надо поставить где-то в районе Первомайска его, Бук М.

Обвинувачені, яких зараз судять - це ті, хто брав участь у транспортуванні БУКу на місце злочину. Крім того, є ще три категорії підозрюваних, щодо яких у майбутньому можуть порушити кримінальні справи. Це ті, хто натиснув на кнопку, щоб БУК випустив ракету. Ті, хто віддавав наказ. І особи, які допомогли позбутися доказів. І родичі загиблих хочуть почути імена всіх.

Піт Плог, родич загиблих у рейсі МН17:

Ми хочемо справедливості. Якщо потрібен час, ми почекаємо. Я думаю, що це дуже важливо, не лише для нас. Це найменше, що ми можемо зробити для жертв, для членів своєї родини.

Цей раунд слухань триватиме з перервами до вересня. Допитуватимуть свідків, яких можна привести до зали, запитуватимуть свідчення інших. Представлятимуть речові докази. Те, що неможливо принести до зали, судді вже оглянули. Зокрема, реконструйований з уламків літак, який зараз знаходиться в ангарі на авіабазі в Нідерландах.