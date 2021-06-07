За минулу добу коронавірусом у світі інфікувалися 327 з половиною тисяч - найменше за останні 3 місяці. Світовим лідером із захворюваності залишається Індія там понад 100 тисяч нових заражень. На другому та третьому місцях - Бразилія та Колумбія.

У нашому регіоні найбільше нових хворих у Росії понад 9 тисяч, що вкотре ставить під сумність ефективність російської вакцини "Спутнік". Загалом від початку епідемії у світі захворіли вже 173 мільйони. З них не змогли подолати недугу понад 3 мільйони 700 тисяч.

У Всесвітній організації охорони здоров'я знову наголосили, що коронавірус залишиться із людством надовго. Тож людям доведеться навчитися з ним жити, не панікувати через появу нових штамів, а дбати про власний імунітет та проходити планове щеплення.