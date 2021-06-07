Украинская певица Настя Каменских показала новое соблазнительное видео в купальнике. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в Instagram.

Каменских написала, что очень ждет лета и хочет устроить фотосессию в купальниках.

Хочется уже лета и фоткаться в купальниках. Я обожаю это, как вы могли заметить.

На опубликованных кадрах Каменских позирует в бикини черно-белого цвета.

Подписчики активно комментируют новое видео артистки:

"Классная! Больше всего нравится,что вы не искусственная", "Булочка ", "Сочная фигурка", "Настя вы в положении?", Роскошная красавица".

Напомним, после смерти отца Настя Каменских посвятила песню и клип папе в котором снялась вместе со своей мамой.

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