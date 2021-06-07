Настя Каменских поразила соблазнительным видео в купальнике [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских показала новое соблазнительное видео в купальнике. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в Instagram.
Каменских написала, что очень ждет лета и хочет устроить фотосессию в купальниках.
Хочется уже лета и фоткаться в купальниках. Я обожаю это, как вы могли заметить.
На опубликованных кадрах Каменских позирует в бикини черно-белого цвета.
Подписчики активно комментируют новое видео артистки:
"Классная! Больше всего нравится,что вы не искусственная", "Булочка ", "Сочная фигурка", "Настя вы в положении?", Роскошная красавица".
Напомним, после смерти отца Настя Каменских посвятила песню и клип папе в котором снялась вместе со своей мамой.
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