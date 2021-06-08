В Англії вибухом знесли колишню електростанцію [ Редактировать ]
Колишню електростанцію в англійському графстві Стаффордшир зруйнували вибухом. Підірвали чотири вежі для охолодження, кожна - більше ста метрів заввишки. Видовищну подію транслювали онлайн.
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