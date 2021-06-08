Украина получит крупную помощь для борьбы с коронавирусом [ Редактировать ]
Руководство Бельгии, Словакии и Германии предложило Украине гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с эпидемией клоронавируса в стране. Об этом сообщает пресс-служба Представительства Евросоюза в Украине.
В перечень списка помощи в настоящее время входит более 35 миллионов защитных масок, 24 аппарата ИВЛ, 10 тысяч защитных костюмов и очков.
ЕС через свой Центр реагирования на чрезвычайные ситуации координирует помощь для Украины с целью преодоления последствий COVID-19. Три государства-члена ЕС - Бельгия, Германия и Словакия - недавно предложили Украине средства индивидуальной защиты и аппараты ИВЛ для борьбы с пандемией COVID-19. Помощь включает более 35 миллионов защитных масок, 24 аппарата ИВЛ, 10 тысяч защитных костюмов и очков.
Отмечается, что ранее Бельгия в рамках пакета помощи предложила Украине маски типа KN95, а также хирургические маски, при этом Германия собирается передать в Украину защитные маски FFP-2, аппараты ИВЛ и хирургические маски, также Словакия предложила привезти в Украину защитные костюмы, маски и очки.
Читайте также, руководство Словакии выделит Украине 600 тысяч евро на закупку вакцин для иммунизации населения от коронавирусной инфекции. Страна продвигает инициативу распространения вакцин от COVID-19 в соседних странах в качестве помощи в борьбе с пандемией.
Кроме того, Украина предоставит Индии масштабную гуманитарную помощь в связи с пандемией коронавируса. В стране сейчас наблюдается острая нехватка кислорода, Владимир Зеленский предложил изучить возможности сотрудничества Serum Institute of India и украинских партнеров.
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