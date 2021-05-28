Руководство Словакии выделит Украине 600 тысяч евро на закупку вакцин для иммунизации населения от коронавирусной инфекции. К такому решению пришли во время встречи премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и его коллега из Словакии Эдуард Хегер.

По словам Хегера, Словакия продвигает инициативу распространения вакцин от COVID-19 в соседних странах в качестве помощи в борьбе с пандемией.

Стороны, в частности, обсудили противодействие пандемии COVID-19. Премьер-министр Украины поблагодарил Словакию за оказание помощи в размере 600 тысяч евро на закупку вакцины. Со своей стороны Эдуард Хегер отметил, что Словакия активно продвигает инициативу распространения вакцин для соседних стран и будет продолжать делать это в дальнейшем.

Отмечается, что Словакия приняла решение передать национальной детской больнице "Охматдет" сертификат о предоставлении защитных средств в размере 195 тысяч евро. Также Шмыгаль рассказал премьер-министру Словакии о создании цифрового сертификата в Украине.

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Кроме того, Украина получит 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин для населения. Эти средства также пойдут на приобретение холодильного оборудования для сети центров вакцинации, также Украина получит средства на модернизацию аэропорта "Борисполь".

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