Украина предоставит Индии масштабную гуманитарную помощь в связи с пандемией коронавируса. В стране сейчас наблюдается острая нехватка кислорода. Такое заявление было сделано по итогам встречи президента Владимира Зеленского с основателем и владельцем Serum Institute of India Сайрусом Пунавалой.

Индия в обмен на предоставление жизненно важного кислорода будет поставлять в Украину вакцины для иммунизации от коронавируса CoviShield в приоритетном режиме после возобновления экспорта.

Знаю, что правительство рассматривает возможность предоставить гуманитарную помощь Индии. Подтверждаю, что в ближайшее время подпишу соответствующий указ, и мы будем делать все, чтобы действительно помочь людям Индии. Думаю, в ближайшие дни Индия обязательно получит гуманитарный груз от Украины.

Отмечается, что Владимир Зеленский предложил изучить возможности сотрудничества Serum Institute of India и украинских партнеров с целью совместной разработки и производства различных лекарств и вакцин, в частности и для борьбы с COVID-19. Известно, что на территории Индии за минувшие 24 часа лабораторно подтвердили 414 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Читайте также, на территории Индии, которая стала одним из очагов распространения коронавирусной инфекции, начнется сильный дефицит вакцины в связи с плохой подготовкой к третей волне COVID-19. институт не нарастил объем производства раньше, потому что не было заказов.

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