На Прикарпатье прогремел взрыв на газопроводе [ Редактировать ]
Во вторник, 8 июня, в 12:40, в Ивано-Франковской области, в селе Клузов, взорвалась труба высокого давления газопровода Угерско-Ивано-Франковск-Черновцы. Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины".
Поврежденный участок газопровода полностью локализован.
Пострадавших в результате инцидента нет. Угрозы прекращения газоснабжения в близлежащих населенных пунктах нет, этот инцидент также не влияет на транзит газа в ЕС.
Сейчас поврежденный участок газопровода полностью локализован, на месте инцидента работает ремонтная бригада. Опасность для населенных пунктов вблизи отсутствует.
Советник мэра Ивано-Франковска Назар Кишак также сообщил, что спасатели проводят работу по локализации чрезвычайной ситуации.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске из гранатомета обстреляли автомобиль. Все вещественные доказательства направлены на экспертизу.
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