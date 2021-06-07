Под Мариуполем прогремел взрыв, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В поселке Сартана Донецкой области мужчина бросил гранату под припаркованный автомобиль. В результате взрыва пострадали два человека.
Об этом сообщает местный портал 0629.
На улице Огородняя возле магазина отмечали день рождения. К магазину подошел человек, который спровоцировал конфликт. По словам очевидца происшествия, им оказался сотрудник силовых структур.
"Стал приставать к людям, угомонить его не могли. Он бросил гранату под машину именинника. От взрыва вылетели окна в магазине. Двое ребят, именинник и его друг, получили осколочные ранения", - цитирует издание слова очевидца.
В полиции данный факт подтвердили. Рассмотрение дела прокуратура передаст в Государственное бюро расследований. На данный момент известно, что подозреваемый задержан.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске из гранатомета обстреляли автомобиль. Все вещественные доказательства направлены на экспертизу.
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