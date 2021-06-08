ФБР повернули частину викупу після кібератаки на Colonial Pipeline [ Редактировать ]
Влада США повернула частину викупу Colonial Pipeline після кібератаки, - про це повідомила заступниця міністра юстиції Ліза Монако.
За її словами, ФБР вдалося відслідкувати електронний гаманець хакерів і повернути з нього понад 2 мільйони доларів.
Нагадаємо, на один з найбільших нафтопроводів США Colonial Pipeline у травні цього року здійснили хакерську атаку та поцупили дані. Компанії довелося призупинити транспортування пального. У зв'язку з чим американська влада оголосила надзвичайний стан. За повернення даних зловмисники отримали 5 мільйонів доларів.
У ФБР впевнені, що кібератаку провели російські хакери з угруповання Darkside.
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