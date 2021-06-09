Туреччина розпочала масштабне прибирання у Мармуровому морі [ Редактировать ]
Масштабне прибирання у Мармуровому морі розпочала Туреччина. Шлангами збирають з водної поверхні тонни "морського слизу". Це природний сірий мул, що з'являється, коли у водоростях накопичується надто багато поживних речовин через забруднення і спеку.
Через слиз гине риба й забиваються мотори човнів. Турецька влада пообіцяла очистити море й налагодити очистку стічних вод. Утім, екологи не відкидають, що лихо може дістатися й сусідніх морів - Чорного та Егейського.
Тахшін Сейлан, підводний фотограф, дайвер:
Причина цього явища в тому, що наших очисних систем не вистачає. Ми не проводимо біологічну очистку стічних вод. Багато бруду потрапляє у море. А ще варто згадати, що чисельність населення на узбережжі Мармурового моря зростає, тож проблема нікуди не подінеться. І навпаки - може поширитися далі, до Егейського моря.
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