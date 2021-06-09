Масштабне прибирання у Мармуровому морі розпочала Туреччина. Шлангами збирають з водної поверхні тонни "морського слизу". Це природний сірий мул, що з'являється, коли у водоростях накопичується надто багато поживних речовин через забруднення і спеку.

Через слиз гине риба й забиваються мотори човнів. Турецька влада пообіцяла очистити море й налагодити очистку стічних вод. Утім, екологи не відкидають, що лихо може дістатися й сусідніх морів - Чорного та Егейського.

Тахшін Сейлан, підводний фотограф, дайвер: