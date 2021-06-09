Північні райони Рима потерпіли від потужної зливи [ Редактировать ]
Вулиці Рима пішли під воду після потужної зливи з градом. Найбільше потерпіли північні райони італійської столиці.
З одного із дитсадків евакуювали малечу і вихователів, бо вода на першому поверсі піднялася до метра. З перебоями працював громадський транспорт, автомобілі їхали по фари у воді. Місцеві ЗМІ пишуть - підтоплення виникло через забиту дощову каналізацію.
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