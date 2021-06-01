Евро-2020: сборная Украины огласила заявку чемпионат [ Редактировать ]
Во вторник, 1 июня, тренерский штаб сборной Украины огласил заявку на чемпионат Европы.
Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко выбрал 26 игроков, которые сыграют на турнире.
Заявка сборной Украины:
- Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин, Андрей Пятов (оба - Шахтер Донецк).
- Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Денис Попов (все - Динамо Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (все - Шахтер Донецк), Эдуард Соболь (Брюгге).
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все - Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все - Динамо Киев), Александр Зубков (Ференцварош), Евгений Макаренко (Кортрейк), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Роман Безус (Гент).
- Нападающие: Роман Яремчук (Гент), Артем Довбик (Днепр-1), Артем Беседин (Динамо Киев).
- В заявку не попали: Андрей Лунин (Реал), Александр Сирота (Динамо), Богдан Михайличенко (Андерлехт), Богдан Леднев (Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь).
В рамках группового этапа на Евро-2020 сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.
Ранее мы писали, что полузащитник сборной Украины по футболу и киевского "Динамо" Виталий Буяльский пропустит все игры за национальную команду в рамках Евро-2020. восстановление Буяльского займет около месяца, поэтому с полной уверенностью можно сказать, что 20 мая Виталий покинул расположение сборной.
Кроме того, Один из ключевых форвардов "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес на тренировке перед матчем 23-го тура чемпионата Украины против "Александрии" получил разрыв крестообразной связки колена. Восстановление футболиста займет около 6 месяцев и игрок пропустит чемпионат Европы-2020.
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