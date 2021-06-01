Во вторник, 1 июня, тренерский штаб сборной Украины огласил заявку на чемпионат Европы.

Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко выбрал 26 игроков, которые сыграют на турнире.

Заявка сборной Украины:

Вратари : Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин, Андрей Пятов (оба - Шахтер Донецк).

: Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин, Андрей Пятов (оба - Шахтер Донецк). Защитники : Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Денис Попов (все - Динамо Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (все - Шахтер Донецк), Эдуард Соболь (Брюгге).

: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Денис Попов (все - Динамо Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (все - Шахтер Донецк), Эдуард Соболь (Брюгге). Полузащитники : Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все - Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все - Динамо Киев), Александр Зубков (Ференцварош), Евгений Макаренко (Кортрейк), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Роман Безус (Гент).

: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все - Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все - Динамо Киев), Александр Зубков (Ференцварош), Евгений Макаренко (Кортрейк), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Роман Безус (Гент). Нападающие : Роман Яремчук (Гент), Артем Довбик (Днепр-1), Артем Беседин (Динамо Киев).

: Роман Яремчук (Гент), Артем Довбик (Днепр-1), Артем Беседин (Динамо Киев). В заявку не попали: Андрей Лунин (Реал), Александр Сирота (Динамо), Богдан Михайличенко (Андерлехт), Богдан Леднев (Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь).

В рамках группового этапа на Евро-2020 сборная Украины сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

Ранее мы писали, что полузащитник сборной Украины по футболу и киевского "Динамо" Виталий Буяльский пропустит все игры за национальную команду в рамках Евро-2020. восстановление Буяльского займет около месяца, поэтому с полной уверенностью можно сказать, что 20 мая Виталий покинул расположение сборной.

Кроме того, Один из ключевых форвардов "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес на тренировке перед матчем 23-го тура чемпионата Украины против "Александрии" получил разрыв крестообразной связки колена. Восстановление футболиста займет около 6 месяцев и игрок пропустит чемпионат Европы-2020.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.