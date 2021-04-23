Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) утвердил перенос матчей Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург и Лондон. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Исполнительный комитет УЕФА провел сегодня заседание в формате видеоконференции, в ходе которой получил подтверждение от властей Мюнхена, что все четыре матча ЕВРО-2020 пройдут в этом городе при минимум 14 500 зрителях. В результате этого Мюнхен был подтвержден в качестве одного из хозяев чемпионата Европы.

Четыре матча, которые изначально планировалось провести в Бильбао, перенесены в Севилью на стадион "Эстадио Ла Картуха".

Три матча группы Е, которые должны были состоятся в Дублине, перенесены в Санкт-Петербург, который изначально получил три матча группы В и один четвертьфинал.

Матч 1/8 финала, который должен был принять Дублин, перенесен на лондонский "Уэмбли".

Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей:

Бельгия - Россия (12 июня);

Польша - Словакия (14 июня);

Финляндия - Россия (16 июня);

Швеция - Словакия (18 июня);

Финляндия - Бельгия (21 июня);

Швеция - Польша (23 июня);

матч 1/4 финала (2 июля).

Болельщики, ранее купившие билеты на матчи в Бильбао и Дублине, получат приоритетный доступ для покупки билетов на соответствующие перенесенные матчи в порядке живой очереди.

Учитывая, что места проведения большинства матчей плей-офф с участием конкретных сборных не будут известны вплоть до завершения группового этапа, и на фоне существенных ограничений по передвижению, УЕФА принял решение отменить все билеты пакета "Вместе с командой" (Follow my Team), вернув деньги их обладателям.

На этой неделе УЕФА опубликовала список судей финальной части чемпионата Европы по футболу. Всего их 18.

Напомним, что Чемпионат Европы по футболу должен пройти с 11 июня по 11 июля.

Ранее сообщалось, что УЕФА на фоне новостей о создании Европейской Суперлиги ввел новый формат еврокубков с сезона 2024/25. В частности, количество участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36.