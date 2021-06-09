В ходе рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передний край обороны, где в последнее время происходят вражеские обстрелы. Украинские позиции, на которых побывал глава государства, находятся в 700 метрах от противника, сообщает Офис президента.

Зеленский встретился с военными, которые несут службу на передовой, и ознакомился с оперативной обстановкой на фронте.

Действительно, мы видим, и военные отмечают уменьшение количества выстрелов - оно значительно снизилось за последние 7-10 дней. Однако есть провокации, и, к сожалению, бывают боевые потери. Тем не менее, слава богу, что сейчас гремит гром, а не выстрелы.

Глава государства заявил, что важно лично понимать, что украинские бойцы хорошо вооружены и обеспечены всем необходимым, а также понимать, в чем они нуждаются.

Всегда хочется привезти - и привозим - технические и военные вещи, которые действительно нужны для безопасности ребят.

Президент отметил высокий боевой дух украинских военнослужащих.

Впечатления от визита на передовую всегда очень положительные - от того, как выглядят наши бойцы, от их взглядов, глаз - мужчин и женщин, офицеров и обычных солдат.

Владимир Зеленский призвал чиновников и депутатов чаще приезжать на фронт, чтобы поддерживать украинских военных и брать с них пример для смелых государственных решений.

Посещение наших защитников - это всегда для меня честь. Я заряжаюсь и вдохновляюсь их героизмом. Поэтому приезжаю с радостью, с гордостью.

Президент вручил бойцам государственные награды и ценные подарки, а потом пообедал вместе с военнослужащими в солдатской столовой.

Напомним, что с 27 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.

26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. В результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения.