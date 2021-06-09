Ризикований маршрут. У Рівному лікарі другу добу намагаються врятувати водія автобуса - його побив син ображеної пасажирки! Нападника вже допитала поліція. Але чому стався конфлікт? І яким буде покарання за таку помсту?

Водію 47-ї маршрутки у Вересневому нанесли важку травму. Водій маршрутки лежав непритомний.

Розправу над водієм влаштував син ображеної пасажирки. Шофер з'їхав з маршруту і жінці довелося йти пішки з кілометр, щоб сісти в автобус. Коли чоловік побачив кривдника неньки - підняв на нього руку.

Він так лежав. Я попросила хлопців, щоб вони його акуратно перенесли сюди і підложили подушку.

Фельдшерка Валентина Андрухова першою кинулася на допомогу травмованому.

Валентина Андрухова, завідувачка фельдшерсько-акушерського пункту в селі Вересневе:

Прибігла - кровотеча з носа, з рота. У вусі - повно крові. Такі конвульсивні рухи. Ми його вклали на бік, щоб голова була, щоб не затікало в дихальні шляхи. Поміряла тиск 200 був на 120 - ввела магнезію, ввела "нош-пу".

Нині побитий шофер у міській лікарні Рівного. 55-річний Микола в тяжкому стані, - кажуть медики, - і досі непритомний.

Андрій Гирак, лікар-анестезіолог нейрохірургічного відділення Рівненської центральної міської лікарні:

Пацієнту було проведене оперативне втручання з приводу важкої черепно-мозкової травми і на даний момент продовжує лікування в інтенсивній терапії. На цей момент залишається безпосередня загроза для життя.

Водія маршрутки відгамселив 26-річний молодик - з'ясували в поліції.

Вадим Артюхович, заступник начальника відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції:

Завдав один удар кулаком руки в передню ділянку обличчя, внаслідок чого потерпілий впав і вдарився потиличною ділянкою голови на асфальтобетонне покриття.

Чесно кажу - я не хотів цього!

А це вже сам нападник. Його ми розшукали вдома. У скоєному чоловік розкаюється. Запевняє, бити не збирався, але шофер його спровокував.

Ігор Лук'янчук, житель села Вересневе:

Він до мене каже: "ти що, малий, я сам собі розберуся як їздить". Я його пихнув - він спотикнувся. Я не хотів. Я на це не розраховував взагалі. В той момент я не тікав нікуди. Я залишився на місці, я йому допомагав.

Особа, яка нанесла травми, тільки що зникла з місця події.

Та свідки інциденту запевняють - Ігор втік, щойно усвідомив скоєне. Тепер у селі тільки й мови, що про бійку на зупинці. Обох чоловіків тут добре знають.

Оксана, продавчиня:

Нормальний чоловік, адекватний. - Він тут вже давно їздить? - Так. на цьому рейсі. - А того чоловіка, 26-річного? - Хлопчина? Він тут недалеко живе. Також ніби нормальний хлопець, спокійний, працював в реабілітаційному центрі.

Колеги побитого водія вчинок молодика засуджують.

Юрій, водій маршрутки:

Це прикра ситуація і тому ще ризикувати цією роботою, щоб такі випадки були - ну, це треба подумати добре, чи варто працювати на такій роботі.

За фактом бійки слідчі відкрили кримінальне провадження. Попередньо напад кваліфікують як необережне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. За таке "бійця" можуть запроторити на два роки за ґрати.