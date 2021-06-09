В Китае студенты взяли в заложники директора колледжа [ Редактировать ]
В Китае, в провинции Цзянсу, студенты колледжа 30 часов продержали директора в заложниках. Об этом сообщает BBC.
Протест студентов разогнали силовики с применением дубинок и перцовых баллончиков. Некоторые из молодых людей были ранены.
Протесты были вызваны планом слияния Нанкинского колледжа с профессиональным институтом, который считается менее престижным.
Студенты "выкрикивали словесные оскорбления" и не давали уйти 55-летнему директору даже после того, как власти объявили о приостановке планов слияния.
Протестующие предприняли такие радикальнее меры, поскольку опасались, что их дипломы обесценятся на рынке труда.
Ранее мы писали о том, что в Харьковской области пьяный и вооруженный ножом мужчина держал в заложниках бывшую гражданскую жену и собственного ребенка.
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