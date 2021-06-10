У Гонконгу медсестра-робот буде доглядати за хворими [ Редактировать ]
Медсестра зі штучним інтелектом доглядатиме хворих у Гонконгу. Тамтешні науковці створили нового робота, на ім'я Грейс. Раніше ця сама команда вчених презентувала світу робота-гуманоїда Софію.
А тепер оновлена версія доглядатиме за людьми похилого віку. Грейс може поміряти температуру пацієнта. А розмовляє двома мовами - англійською і китайською. Масове виробництво бета-версії машини планують розпочати у серпні.
Грейс, робот-медсестра:
Я можу робити найрізноманітніші речі для людей похилого віку. Можу проводити з ними час і ущасливлювати їхні дні за допомогою соціальної стимуляції. А також можу проводити терапію і допомагати медикам.
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А тепер оновлена версія доглядатиме за людьми похилого віку. Грейс може поміряти температуру пацієнта. А розмовляє двома мовами - англійською і китайською
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