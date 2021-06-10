Медсестра зі штучним інтелектом доглядатиме хворих у Гонконгу. Тамтешні науковці створили нового робота, на ім'я Грейс. Раніше ця сама команда вчених презентувала світу робота-гуманоїда Софію.

А тепер оновлена версія доглядатиме за людьми похилого віку. Грейс може поміряти температуру пацієнта. А розмовляє двома мовами - англійською і китайською. Масове виробництво бета-версії машини планують розпочати у серпні.

Грейс, робот-медсестра: