В Одессе альпинист, который выполнял строительные работы на одной из стен многоэтажного дома, сорвался со страховочного оборудования и полетел вниз. Мужчина чудом остался жив. Об этом сообщает издание Vgorode.

Страшный инцидент произошел на улице Добровольского. По данным очевидцев он упал с 8 этажа. В свою очередь работодатель парня опроверг эту информацию и заявил, что строитель работал на третьем этаже.

Отмечается, что упавший мужчина получил серьезные травмы. Прибывшие на место инцидента медики экстренно госпитализировали пострадавшего.

Читайте также, в одном из многоэтажных жилых комплексов Одессы молодой человек выпал из окна 23-го этажа и "приземлился" на припаркованный автомобиль. Парню чудом удалось выжить, после инцидента он был госпитализирован прибывшими на место медиками "скорой" помощи.

Кроме того, в Киеве на ул. Ахматовой мужчина пытался выпрыгнуть из окна многоэтажки. правоохранители пытались помочь мужчине из окна другой квартиры, но не получилось.Спасатели долго не могли подъехать через припаркованные машины.

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