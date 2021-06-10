Россия отреагировала на решение УЕФА убрать "Героям слава" с формы сборной Украины [ Редактировать ]
В России поддержали решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) убрать приветствие "Героям слава" с формы сборной Украины на предстоящем чемпионате Европы.
Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своем Telegram-канале.
По ее словам, в спорте нужно "прославлять страну не националистическими лозунгами".
"Спорт - не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава", - отметила Захарова.
К слову, у Путина также отреагировали на решение УЕФА. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это прерогатива УЕФА.
"Спорт должен быть без политики", - подчеркнул он.
Напомним, УЕФА обязал убрать с формы сборной Украины приветствие "Героям слава". В нем нашли политический контекст.
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