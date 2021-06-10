В России поддержали решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) убрать приветствие "Героям слава" с формы сборной Украины на предстоящем чемпионате Европы.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своем Telegram-канале.

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По ее словам, в спорте нужно "прославлять страну не националистическими лозунгами".

"Спорт - не поле боя, а поле состязаний; не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава", - отметила Захарова.

К слову, у Путина также отреагировали на решение УЕФА. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это прерогатива УЕФА.

"Спорт должен быть без политики", - подчеркнул он.

Напомним, УЕФА обязал убрать с формы сборной Украины приветствие "Героям слава". В нем нашли политический контекст.

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