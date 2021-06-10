Прокуратура Франции требует приговорить мужчину, который ударил президента Эммануэля Макрона к 1,5 годам тюремного заключения. Инцидент произошел во время визита главы государства в юго-восточную часть страны. Об этом сообщает канал BFMTV.

Суд готовиться вынести решение по столь скандальному делу 10 июня. Статья, которую инкриминируют виновному Дамьену Т. предусматривает максимальное наказание в виде 8 лет лишения свободы и выплаты штрафа в размере 45 тысяч евро.

Отмечается, что президент Эммануэль Макрон назвал нападение на него в департаменте Дром отдельным и ни с чем не связанным инцидентом. Французский лидер призвал не преувеличивать его.

Ранее мы писали, что президенту Франции Эммануэлю Макрону во время поездки по стране дали пощечину. После инцидента стало известно об аресте двух человек. Инцидент произошел во время его поездки в департамент Дром, где Макрон планировал обсудить нехватку рабочей силы с представителями ресторанного бизнеса.

Кроме того, министр обороны Молдовы Александр Пынзарь во время военных учений получил пощечину от рыбы. Курьезный инцидент случился, когда глава Минобороны на БТР переправлялся через реку во время инспекции полигона Бульбоаци.

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