Рыба влепила пощечину министру обороны Молдовы (видео) [ Редактировать ]
Министр обороны Молдовы Александр Пынзарь во время военных учений получил пощечину от рыбы. Курьезный инцидент случился, когда глава Минобороны на БТР переправлялся через реку во время инспекции полигона Бульбоаци.
Рыбина выпрыгнула из воды и ударила Пынзаря по лицу, а затем упала ему под ноги. О нападении рыбы министр сам сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. Военный опубликовав ролик и наложив на него песню "In The Army Now" группы Status Quo.
Друзья, сегодня делюсь с вами моментом, который приятно удивил меня. Было неожиданно, даже смешно ЖВообще признаю - я не большой поклонник рыбалки, но желаю всем рыбакам, чтобы им так же везло с уловом, как повезло сегодня мне.
Ранее сообщалось, что премьер-министра Австралии прогнали с газона во время интервью.
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