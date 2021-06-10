Вогнем з гранатометів та великокаліберних кулеметів розпочав сьогоднішній день ворог неподалік Новгородського. Втім всі кулі та гранати не заподіяли шкоди жодному з українських захисників - втрат у війську немає, - повідомили у Штабі ООС і додали, що минулої доби ворожі загони порушили режим тиші тричі. Зокрема, поблизу Новотошківського та Водяного вони атакували наші позиції з гранатометів та стрілецької зброї.

Останніми днями тут не стало тихіше. Тут завжди обстріли. Цей напрямок найбільш гарячіший з усіх напрямків на ліні фронту.

Селище Південне. Передмістя окупованої Горлівки. Ділянка фронту звідки ледь не щодня надходять тривожні новини. Тут в окопах військові кажуть про перемир'я давно не йдеться. Голову з окопів краще не піднімати. Адже ворожі кулеметники і снайпери того тільки й чекають.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Ворог постійно проводить провокації на лінії розмежування. Прострілки прицільні і не прицільні - просто, щоб нас побісити. В той же час залучається дрібне стрілкове озброєння, важке стрілецьке озброєння. Засоби дистанційного мінування - це вже, як по годинам просто.

Ворожі обстріли регулярні, кажуть українські солдати, щоправда, інколи ці обстріли мають певні особливості.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Час від часу, дивлячись хто працює. Інколи працюють спеціально, щоб вбити нас, а інколи тим людям, якщо їх хочеться так назвати, просто хочеться постріляти. Снайперські гвинтівки, великокаліберні кулемети, міномети вісімдесят другі та сто двадцяті.

Це - Микола. Він з Одеси. Воює другий рік. Парубок принципово розмовляє українською. У чотирнадцять років, ще у школі, Микола взявся допомагати війську.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Я військовий волонтер з 2015 року. Пройшов певний час і в мене виходу іншого не було, крім того, як продовжити свою справу, але вже не на цивільному місці, а оскільки я став повнолітнім, - то на лінії фронту.

Миколі немає ще й двадцяти, а пороху хлопець вже встиг добряче понюхати. Як став повнолітнім мирного життя ще й не бачив. Та боєць певен, він для того й тут, аби в Україні запанував мир. Тільки після перемоги.