"Надкушене" світило: яким українці побачили сонячне затемнення і чи впливає воно на людей? [ Редактировать ]
Світ сьогодні спостерігав за сонячним затемненням. Місяць закрив сонце не повністю і утворилось так зване "вогняне кільце". Хто і де зміг його побачити? І як підготуватись до майбутніх затемнень?
"Вогняне кільце" - ось так виглядало це рідкісне явище. Найкраще його було видно в Арктиці, на Алясці, в Канаді та на сході США. У Києві аби побачити затемнення ми поїхали в головну астрономічну обсерваторію.
Зараз у нас дах трошки поїде.
Кілька хвилин налаштувань - і на екрані з'являється сонце. Трохи наче "надкушене".
Якби кільцеподібне затемнення було б повністю видно в Україні, це явище на екрані виглядало приблизно отак. Але цього разу ми можемо спостерігати лише таку картину.
Михайло Лашко, науковий співробітник Головної астрономічної обсерваторії НАН України:
Максимальна фаза, яку взагалі ми будемо бачити - тут десь 5 з лишнім процентів. На кордоні з Білоруссю, в північних областях - там можна бачити 8%.
В обсерваторії організували спостереження для усіх охочих.
Красній диск и частично как обрезано, как откушено. Можно посмотреть как раз таки в єкран. Очень интересное зрелище.
Кусочек так как надкусан, как епл.
Я просто впервіе смотрю через телескоп. Но єто очень круто, действительно, как надкушенное яблочко такое.
А червоне воно, бо ..
Це спеціальний інфрачервоний фільтр стоїть. зменшує яскравість сонця, дозволяє бачити затемнення.
Це один з безпечних способів споглядати затемнення. А ще в нагоді може стати засвічена фотоплівка, зварювальна маска, закопчене скло, спеціальні окуляри, але не сонячні. А ще ...
Олександр Велесь, завідувач обчислювального центру Головної астрономічної обсерваторії НАН України:
Може використати оце диск від 5-дюймової старої дискетки. Через область оцю, де темне, ви наводитесь на сонце і воно також має бути червоним, таким тьмяним диском.
Кільцеподібні сонячні затемнення цікавлять і вчених.
Ярослав Яцків, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України:
Можна вивчати навколо сонця, що відбувається, які відбуваються процеси в оцій невеликій ділянці, яка ще світиться від сонця. Тобто геліосферу, і все що в короні - можна трошки краще вивчати.
При цьому науковці запевняють: затемнення, як і магнітні бурі, на людину не впливають.
Олександр Велесь, завідувач обчислювального центру Головної астрономічної обсерваторії НАН України:
Затемнення на долю людини, чи місячні, чи сонячні - впливає приблизно так же, як на вашу долю впливає якщо хтось наступить на вашу тінь від сонця.
Побачити вогняне кільце українцям таки пощастить. Але не всім і не скоро.
Іван Крячко, завідувач лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України:
У 2030 році знову ж таки кільцеподібне сонячне затемнення - смуга пройде по узбережжю Азовського моря. Бердянськ, Маріуполь попадають практично в північну межу, а в Криму, зокрема в Сімферополі буде вогняне кільце.
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Місяць закриє собою сонце, але не повністю - тож утвориться так зване "вогняне кільце"
Кольцевое затмение, также известное как затмение «огненного кольца», произойдет в определенных частях мира 10 июня
10 июня украинцы смогут увидеть необычное солнечное затмение
Частичное затмение будет видно практически по всей территории Украины, кроме отдельных южных районов