Кілька хвилин налаштувань - і на екрані з'являється сонце

Світ сьогодні спостерігав за сонячним затемненням. Місяць закрив сонце не повністю і утворилось так зване "вогняне кільце". Хто і де зміг його побачити? І як підготуватись до майбутніх затемнень?

"Вогняне кільце" - ось так виглядало це рідкісне явище. Найкраще його було видно в Арктиці, на Алясці, в Канаді та на сході США. У Києві аби побачити затемнення ми поїхали в головну астрономічну обсерваторію.

Зараз у нас дах трошки поїде.

Кілька хвилин налаштувань - і на екрані з'являється сонце. Трохи наче "надкушене".

Якби кільцеподібне затемнення було б повністю видно в Україні, це явище на екрані виглядало приблизно отак. Але цього разу ми можемо спостерігати лише таку картину.

Михайло Лашко, науковий співробітник Головної астрономічної обсерваторії НАН України:

Максимальна фаза, яку взагалі ми будемо бачити - тут десь 5 з лишнім процентів. На кордоні з Білоруссю, в північних областях - там можна бачити 8%.

В обсерваторії організували спостереження для усіх охочих.

Красній диск и частично как обрезано, как откушено. Можно посмотреть как раз таки в єкран. Очень интересное зрелище.

Кусочек так как надкусан, как епл.

Я просто впервіе смотрю через телескоп. Но єто очень круто, действительно, как надкушенное яблочко такое.

А червоне воно, бо ..

Це спеціальний інфрачервоний фільтр стоїть. зменшує яскравість сонця, дозволяє бачити затемнення.

Це один з безпечних способів споглядати затемнення. А ще в нагоді може стати засвічена фотоплівка, зварювальна маска, закопчене скло, спеціальні окуляри, але не сонячні. А ще ...

Олександр Велесь, завідувач обчислювального центру Головної астрономічної обсерваторії НАН України:

Може використати оце диск від 5-дюймової старої дискетки. Через область оцю, де темне, ви наводитесь на сонце і воно також має бути червоним, таким тьмяним диском.

Кільцеподібні сонячні затемнення цікавлять і вчених.

Ярослав Яцків, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України:

Можна вивчати навколо сонця, що відбувається, які відбуваються процеси в оцій невеликій ділянці, яка ще світиться від сонця. Тобто геліосферу, і все що в короні - можна трошки краще вивчати.

При цьому науковці запевняють: затемнення, як і магнітні бурі, на людину не впливають.

Олександр Велесь, завідувач обчислювального центру Головної астрономічної обсерваторії НАН України:

Затемнення на долю людини, чи місячні, чи сонячні - впливає приблизно так же, як на вашу долю впливає якщо хтось наступить на вашу тінь від сонця.

Побачити вогняне кільце українцям таки пощастить. Але не всім і не скоро.

Іван Крячко, завідувач лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України: