Вакцини - в подарунок. 500 мільйонів доз препарату виробництва Pfizer домовились закупити Сполучені Штати, щоб роздати країнам світу. З Moderna почали переговори щодо цього ж. Але на тлі цих перемовин - грандіозний "вакцинний скандал" всередині самої Америки. Чому мільйони доз виявилися простроченими? І що з ними робити?

В умовах, коли так багато країн світу безуспішно намагається закупити вакцини, американська ситуація є особливо некрасивою та неприємною. Мільйони доз можуть відправитися на смітник! Тому що цього місяця у них закінчується термін зберігання, а використати - не встигають.

Зізнаватися в цьому влада не поспішала, але газета The Wall Street Journal зі своїх джерел серед медиків з'ясувала: і лікарні, і управління охорони здоров'я окремих штатів просто у розпачі. Бо все дуже серйозно.

Невдовзі десь доведеться викидати Pfizer, десь - Moderna … Але найбільше залишків препаратів від Johnson & Johnson. Сотні тисяч доз у Пенсильванії, Західній Вірджинії, Оклахомі, Охайо та Арканзасі… Усього - мільйони ампул, - нарахувало видання:

Деякі штати заявляють - запитували уряд, чи можна ці дози пересилати країнам, що розвиваються. Але такий план пов'язаний зі значними логістичними та правовими перешкодами, оскільки ці держави побоюються застосовувати вакцини після закінчення терміну придатності, а використати всі їх швидко не зможуть.

… пише газета і пояснює: спроби передати непотрібні ампули в сусідні штати теж провалилися - поки відвантажать, поки привезуть… Якраз і термін здатності спливе - і отримувачу доведеться платити за утилізацію.

Інше питання - чому так сталося. Частково місцева влада прорахувалася, замовили більше, ніж треба. Але значною мірою суттєву роль відіграли сумніви.

У квітні штати призупиняли вакцинацію "джонсонівським" препаратом - після кількох випадків тромбозу. Провели розслідування, відновили вакцинацію. Але графік постачання через це зламався, і вакцин від Johnson & Johnson найбільше серед тих, які тепер викидають:

Ці дози можна тримати у холодильниках до трьох місяців - і виробник зараз вивчає, чи можна подовжити термін зберігання. Багато ліків та вакцин можуть зберігати ефективність роками, але з плином часу втрачають ефективність.

… зазначає видання, поговоривши з представниками виробників та експертами. Що робити - вони і самі ще не знають. Можливо, терміни таки подовжать. Але це, на жаль, водночас підірве і довіру до вакцин та вакцинації, адже дасть скептикам ще один привід сумніватися. Цього разу - чи не простроченою вакциною їм хочуть зробити укол.