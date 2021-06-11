Випав з 7 поверху на авто "швидкої": у Рівному сімейна сварка завершилася трагедією [ Редактировать ]
Випав з 7 поверху на авто "швидкої" та її водія. Так завершився сімейний конфлікт у Рівному. Брат побив сестру та зачинився у квартирі. Поки рідні та медики допомагали травмованій, молодик випав з вікна. Чому? І що сталося між рідними?
Інцидент трапився ось у цій багатоповерхівці в Рівному. Сусіди почули крики в квартирі, де проживають брат і сестра, тому вирішили викликати поліцію.
Марія Юстицька, начальник відділу комунікації поліції Рівненської області:
Чоловік зачинився в квартири і було чути, що він б'є свою сестру. 25-річна потерпіла зуміла сама відчинити двері і чоловік потягнув її на себе.
За допомогою сусідів та матері Мар'яна змогла вирватися з помешкання. А брат зачинився у квартирі. Жінці викликали "швидку", і поки медики її оглядали, сталося непоправне.
Вікторія Євчук, фельдшерка швидкої меддопомоги:
Почули різкий звук і крики, які лунали, імовірно, знадвору. Тоді я підійшла до вікна і побачила чоловіка, який лежав на вулиці, на асфальті біля машини швидкої допомоги. І припустила, що він, імовірно, відбулося падіння з висоти.
Дебошир просто вистрибнув з вікна сьомого поверху, - кажуть очевидці. Спочатку впав на автомобіль "швидкої", а потім на її водія. На щастя, керманич не постраждав - відбувся лише переляком, а от 30-річного Олександра врятувати медикам не вдалося.
Вікторія Євчук, фельдшерка швидкої меддопомоги:
Він був досить критичним, в нього були важкі травми, несумісні з життям. Ми шанс йому давали, намагалися зробити все можливе, але, на жаль, безуспішно.
Сестру загиблого ушпиталили. Нині вона проходить обстеження у травматології. Та розповідати про бійку з братом відмовляється.
Микола Чафонов, лікар-травматолог Рівненської міської лікарні:
Пацієнтка поступала в шоковому стані. Зараз її стан стабільний має забої м'яких частин обличчя і кінцівок, і грудної клітки. Зараз проходить певні дообстеження - життю нічого не загрожує.
Що стало причиною конфлікту між рідними людьми, чи був чоловік у стані алкогольного сп'яніння - нині з'ясовують у поліції. Твердять, загиблий у поле зору правоохоронців жодного разу не потрапляв. Наразі відкрили провадження за фактом вбивства з позначкою самогубство.
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