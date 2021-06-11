Підготовка до закачування газу до "Північного потоку-2" почнеться сьогодні. Про це повідомила прес-служба компанії.

На початку місяця добудували морську ділянку першої нитки газогону. Напередодні об'єднали секції з боку Росії та Німеччини. Паливо трубою можуть пустити за кілька місяців.

"Північний потік-2" транспортуватиме газ з Росії до Європи, через Балтійське море, в обхід України. Водночас у Держдепі США наголошують: американська адміністрація докладе усіх зусиль, щоб Росія не змогла використати газ, як інструмент проти України або будь-якої іншої країни.