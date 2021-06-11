Це буде перша офлайн-зустріч за два роки

Саміт "Великої сімки" розпочинається сьогодні у Британії. Це буде перша офлайн-зустріч G-7 за два роки. Світові лідери зберуться на курорті Карбіс Бей.

Напередодні туди вже прибули американський Президент Джо Байден і господар саміту - британський Прем'єр Борис Джонсон. Також участь у переговорах братимуть очільники Німеччини, Франції, Італії, Канади, Японії та ЄС.

Головна тема саміту - вихід з кризи, викликаної пандемією коронавірусу. Також обговорюватимуть міжнародну торгівлю і проблеми кліматичних змін.