Для кого опасен тополиный пух: ответ врачей [ Редактировать ]
Июнь - время появления большого количество тополиного пуха. Но далеко не все люди живут в этот период без дискомфорта для организма. Врачи рассказали, кому стоит опасаться тополиного пуха, передает newsyou.info.
Это люди, страдающие поллинозом, то есть чувствительные к пыльце деревьев, луговым и сорным травам, а также люди с аллергической бронхиальной астмой. У последних есть много аллергенов, на которые они могут реагировать в виде кашля, чихания и приступов бронхиальной астмы.
Людям в зоне риска рекомендуют реже бывать на улице в этот период, а если выходить приходится, то следует по возвращению принимать душ с головы до ног.
Обязательно использовать назальные спреи, таблетированные противоаллергические препараты, можно также использовать специальные капли для глаз перед выходом на улицу. Аллергия на тополиы пух может проявляться в виде астмы или приступа ринореи. Аллергикам следует всегда носить с собой препараты, выписанные медиками.
Если случается анафилактический шок, у человека под рукой должны быть хотя бы таблетированные гормоны. Также у аллергиков всегда должны быть с собой назальные спреи и капли для глаз - обычная терапия, назначенная лечащим врачом.
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